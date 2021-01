Atalanta - Lazio, il precedente: polemiche, traverse, rossi ed eurogol

ATALANTA-LAZIO - Dopo l'incrocio in Coppa Italia la Lazio sale sul ring contro l'Atalanta per il secondo round, magari quello della rivincita. L'ultima vittoria dei biancocelesti in campionato risale al 2016 (4-3), è ora di aggiornare le statistiche. Il 6 maggio 2012 l'allora formazione allenata da Reja vinse 2-0 tra polemiche, no-gol, cartellini rossi e reti bellissime.

IL PRECEDENTE - Siamo agli sgoccioli della stagione 2011-2012, la 37esima giornata mette di fronte Atalanta e Lazio. Il clima all'interno dello stadio s'infiamma subito quando Diakité stende in area Denis, ma per l'arbitro non è rigore: scattano le proteste legittime di tifosi e giocatori nerazzurri, il fallo è netto. Dall'altra parte il destro di Gonzalez batte sulla traversa e poi sulla linea di porta, dando solo l'illusione del gol. Le azioni pericolose si alternano: Cana, nel tentativo di intercettare un passaggio, rischia di sorprendere Marchetti e di farsi l'autogol, poi al 35' Kozak sblocca la partita trovando il destro deviato, ma vincente. Nella ripresa Stendardo prima va molto vicino alla rete dell'ex, poi si fa espellere per aver applaudito in modo ironico l'arbitro Rocchi. Al 90' l'eurogol di Cana, un destro dalla distanza che finisce all'incrocio, chiude il match e dà i tre punti alla Lazio.

