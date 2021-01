Lazio, sui social ricordato l'appuntamento di oggi contro l'Atalanta - FOTO

"Matchday". Sì, come sottolineato nel post pubblicato sui canali social della società, la Lazio è pronta a tornare in campo a Bergamo per riscattare la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì scorso contro l'Atalanta. Stesso posto, il Gewiss Stadium, ma storia diversa: questo è quello che almeno si augurano i biancocelesti per continuare a crescere in campionato e avvicinarsi sempre di più alla zona Champions. Una sconfitta invece vedrebbe la Dea scappare a +5.

