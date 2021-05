Serie A, il Torino vince e respira: il Parma retrocede in Serie B

Nel posticipo del lunedì sera il Torino trova tre punti fondamentali in ottica salvezza battendo il Parma. Allo Stadio Olimpico, i granata si impongono 1-0 grazie al gol, nella ripresa, di Vojvoda servito magistralmente da Ansaldi. Vittoria importantissima per Belotti e compagni che possono tirare un sospiro di sollievo e si portano a +3 dal Benevento penultimo. Con la sconfitta, il Parma diventa la seconda squadra retrocessa matematicamente in Serie B insieme al Crotone. Grande rammarico per gli uomini di D'Aversa che chiudono il campionato ben al di sotto delle aspettative.