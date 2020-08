Serie A, Immobile dominatore del decennio: miglior marcatore dal 2010 a oggi

Dal 2010 ad oggi, nessuno in Serie A ha segnato come Immobile. Oggi ha raggiunto Higuain a quota 36 gol in un singolo campionato. Al San Paolo, Ciro ha coronato una stagione pazzesca dominata dai gol in qualsiasi modo. Negli ultimi 10 anni il bomber biancoceleste ha messo a segno 135 reti, +10 proprio da Higuain secondo. Il Re della Lazio e di Simone Inzaghi domina l’ultimo decennio senza rivali.

LA CLASSIFICA COMPLETA

135 Immobile

125 Higuain

121 Icardi

112 Quagliarella

107 Di Natale

93 Mertens

87 Ilicic

85 Belotti

84 Dybala

81 Zapata

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche