Serie A, infortunio per Florenzi. Pioli preoccupato: "Credo sia grave"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serataccia per Sassuolo e Milan. Oltre al pareggio che non fa contenta nessuna delle due formazioni, i neroverdi devono fare i conti anche con il brutto infortunio di Berardi, uscito in lacrime dal campo. Anche sulla sponda rossonera non si sorride: Alessandro Florenzi è stato costretto ad uscire dal campo nei minuti finali della gara a causa di un problema al flessore sinistro da valutare con esame strumentale. Lo stop potrebbe essere abbastanza lungo e Stefano Pioli al termine del match ha espresso tutta la sua preoccupazione: "Credo che sia un infortunio muscolare abbastanza grave".