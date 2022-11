Serie A, inizia il turno infrasettimanale: in campo Napoli e Milan

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Penultima giornata prima della sosta per il Mondiale, la Serie A scende in campo in questo martedì di novembre e lo fa con le prime due squadre della classe. Ad aprire la quattordicesima giornata, infatti, sarà la partita del Maradona tra la capolista Napoli e l'Empoli, in programma alle 18.30. In contemporanea ai partenopei in Liguria si sfideranno le due bianconere Spezia e Udinese, con i friulani che tenteranno di risalire la classifica. A chiudere il primo turno di questa giornata di Serie A, sarà alle 20.45 la partita tutta lombarda tra la Cremonese, a caccia del primo successo, e il Milan, che tenterà di restare vicino alla prima posizione.