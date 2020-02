Serie A, Juventus - Inter a porte chiuse: si valuta di trasmettere la partita in chiaro

È il big match della prossima giornata di Serie A. Una partita se non decisiva, comunque importantissima in ottica Scudetto. Juventus - Inter si giocherà a porte chiuse. Come noto, l'emergenza coronavirus sta condizionando lo sport - e quindi anche il calcio - italiano. Il Piemonte è tra le regioni più a rischio (insieme a Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), ma i tanti impegni sul calendario dei club di Serie A hanno portato alla decisione di escludere la possibilità di nuovi rinvii. Per questo (oltre a Juve - Inter) si giocheranno senza tifosi Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Sassuolo - Brescia, Sampdoria - Verona e Parma - Spal. Ma c'è una novità. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lega Serie A e Sky starebbero pensando di trasmettere in chiaro la partita più importante del weekend. Una misura eccezionale per permettere a tutti i tifosi italiani di guardare Juventus - Inter da casa. Nulla è ancora deciso, ci deve essere piena condivisione di tutte le parti in causa. Ma l'ipotesi sta prendendo piede e, nella triste cornice dell'Allianz Stadium svuotato dall'emergenza, potrebbe allietare quella che si prospetta essere un'altra domenica surreale per gli appassionati della Serie A.

