Serie A, l'ad De Siervo: "Emendamento stadi può essere una svolta"

"L'emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. È necessario che finalmente si riesca a favorire l'ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa''. Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in una nota.

