Serie A, l'Atalanta cala il tris e raggiunge la Lazio. Vince il Napoli, goleada Roma

Si sono appena concluse le tre gare di Serie A con fischio d'inizio alle 15. Goleada della Roma ai danni del Bologna: la prima rete è un autogol di Poli, poi i giallorossi dilagano con Dzeko al 10', Pellegrini al 15', Veretout al 35' e Mkhitaryan a una manciata di secondi dal fischio d'inizio del match. L'unica marcatura siglata dai rossoblù è l'autorete di Cristante al 24'. Al 58' viene annullato il gol di Dominguez per posizione di fuorigioco. Vince anche l'Atalanta con la Fiorentina grazie alle reti di Gosens, Malinovski e Toloi. La squadra di Gasperini arriva a quota 17 punti in classifica, a pari punti con la Lazio, rimasta ferma dopo la sconfitta di ieri contro l'Hellas. Tre punti li colleziona anche il Napoli, impegnato in casa contro la Sampdoria. I blucerchiati vanno in vantaggio con Jankto, per poi subire il pareggio di Lozano. Il gol del definitivo 2-1 lo sigla Petagna al 68'.

