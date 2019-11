Serie A, l'Atalanta capitola contro il Cagliari: 0-2 per i sardi, espulso Ilicic

Scivolone Atalanta, che sotto la pioggia battente di Bergamo si fa superare 0-2 da un Cagliari complessivamente superiore nel gioco. Partono bene gli ospiti, mettendo in difficoltà gli uomini di Gasperini e trovando anche il vantaggio al 32' grazie all'autogol 'combinato' tra Palomino e Pasalic, da assegnare però a quest'ultimo. Non solo, perché sul finire del primo tempo i bergamaschi si complicano ancora di più la vita rimanendo in dieci uomini per l'espulsione di Ilicic, reo di aver colpito Lykogiannis con un calcio a gioco fermo, dopo una sbracciata del giocatore rossoblù. Nella ripresa passano tredici minuti ed è raddoppio Cagliari, Oliva finalizza in rete un bello scambio con Simeone e mette la sigla su un risultato che non cambierà più. Sardi corsari che agganciano l'Atalanta a quota 21 in quarta posizione, con una vittoria questa sera a Milano la Lazio potrebbe raggiungere entrambe le formazioni.

