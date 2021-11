Serie A, l'Atalanta spazza via il Venezia. La Fiorentina vince e accorcia in classifica

I primi anticipi della 15^ giornata di Serie A (terzo turno infrasettimanale della stagione) hanno emesso i loro verdetti. Al Gewiss Stadium l'Atalanta ha spazzato via il Venezia vincendo 4-0: uno splendido Pasalic, autore di una tripletta, e Koopmeiners hanno regalato i tre punti alla squadra. Al Franchi la Fiorentina ha schiacciato la Sampdoria per 3-1: Gabbiadini aveva portato i blucerchiati in vantaggio, poi Callejon, Vlahovic e Sottil hanno ribaltato il risultato. La vittoria dei nerazzurri e dei viola li porta momentaneamente al quarto e al sesto posto in classifica, con un divario di 7 punti.