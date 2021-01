Serie A, l'Inter apre il 2021 col botto: Lautaro show, travolto il Crotone

Il 2021 apre le danze con Inter - Crotone, e lo fa con il botto. La gara è ricca di gol e capovolgimenti, ritmi alti e tanta foga agonistica. A sorpresa, al minuto 12', è il Crotone a passare in vantaggio: cross in area, Zanellato sbuca di testa e fa palo-gol. I nerazzurri metabolizzano il colpo e si lanciano in avanti, dopo soli 8 minuti arriva il pareggio con Lautaro Martinez: Lukaku fa assist, il Toro piazza la sfera sulla sinistra del portiere. Non è finita qui, perchè gli uomini di Conte vogliono il vantaggio. Lo trovano al 31': Barella mette dentro il pallone, Marrone prova a chiudere ma trova un goffo autogol. La gara è di nuovo nelle mani dell'Inter, ma solo per poco. Al 36' Reca cade in area di rigore, dopo aver consultato il Var l'arbitro assegna il penalty: trasforma Golemic dal dischetto. La prima frazione termina con un pirotecnico 2 a 2. Il canovaccio non cambia nella ripresa, perchè l'Inter si rimette subito davanti con il solito Lautaro Martinez: Brozovic serve l'attaccante, che con freddezza glaciale trasforma sotto la traversa. Ora la gara è in discesa per gli uomini di Conte, che calano il poker al 64': azione individuale di Lukaku, che arriva davanti al portiere e non sbaglia. Non finiscono le pene per il Crotone, c'è tempo anche per la manita: Perisic calcia in porta, il portiere respinge ma sulla testa di Lautaro Martinez. Tripletta per il Toro, che chiude definitivamente la gara. C'è tempo pure per il sesto gol: Hakimi calcia con precisione da fuori area infilando sulla sinistra. Termina 6 a 2 il match, l'Inter balza al primo posto in attesa della sfida tra Benevento e Milan.