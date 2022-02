Serie A, l'Inter non approfitta del pari del Milan: con il Genoa è 0-0

TUTTOmercatoWEB.com

Continua il momento no dell'Inter di Simone Inzaghi che non riesce ad avere la meglio del Genoa. A Marassi finisce 0-0 contro i rossoblù che hanno combattuto con i denti strappando un punto prezioso. Per i padroni di casa c'è anche da segnalare il brutto infortunio di Cambiaso, uscito tra le lacrime per quello che sembra qualcosa di grave al ginocchio. L'Inter, però, dopo il pareggio del Milan con l'Udinese aveva una chance per superare i rossoneri e poi provare ad allungare nel recupero con il Bologna. Ancora a secco Lautaro Martinez, che non segna dal 17 dicembre. Inzaghi nel finale si è giocato anche la carta Felipe Caicedo, ma l'ex Lazio non ha sbloccato il match. Milan che resta in vetta a quota 57 con l'Inter che sale a 55, ma con un match da recuperare.