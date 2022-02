Serie A, l’Udinese sorprende il Torino: i friulani passano nel recupero

Si è concluso il match tra Udinese e Torino che sono scesi in campo allo Stadio del Friuli alle 18:00. Una gara apparentemente senza troppi colpi di scena che stava per concludersi sullo 0 a 0. Nei minuti di recupero qualcosa è cambiato, il Torino perde Mandragora espulso per doppio giallo e l’Udinese ne approfitta con Molina che sblocca il risultato portando in vantaggio i suoi. Non finisce qui perché al 93’ Pussetto si procura e trasforma un rigore, si conclude dunque 2 a o per i padroni di casa.

