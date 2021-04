Serie A, la classifica del 2021: Lazio potenzialmente terza

Nel 2021 la Lazio ha cambiato marcia. Sono 14 le partite di campionato disputate nel nuovo anno dalla squadra di Inzaghi, con un ruolino di 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte: 31 i punti racimolati e una partita (Lazio - Torino) in meno rispetto alle altre (a eccezione di Inter e Sassuolo). Al momento nella classifica del 2021 la Lazio è quarta a pari merito con il Napoli, potenzialmente terza (in caso di successo sul Torino) a una lunghezza dall'Atalanta. Di seguito la graduatoria completa (* per le squadre con una partita in meno giocata): Inter 35*, Atalanta 35, Juventus 32, Lazio 31*, Napoli 31, Milan 26, Roma 24, Genoa 22, Verona 21, Bologna 19, Sampdoria 19, Spezia 18, Udinese 17, Torino 16*, Fiorentina 16, Sassuolo 14*, Benevento 12, Cagliari 8, Parma 8, Crotone 6.

