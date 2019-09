Serie A, la classifica: vincono Lazio, Roma e Udinese. Biancocelesti sesti

La Lazio torna alla vittoria, la seconda all'Olimpico battendo in scioltezza il Genoa per 4-0. Vincono di misura anche l'Udinese, nei confronti del Bologna, e la Roma ai danni del Lecce. Ai bianconeri basta una rete di Okaka, ai giallorossi invece quella di Dzeko. Nell'anticipo delle 12.30, il Napoli al San Paolo conquista altri tre punti battendo per 2-1 il neopromosso Brescia. Ecco la classifica aggiornata al termine delle sfide delle 15.