Serie A, la Roma cade a Bologna: a Mihajlovic basta Svanberg. Tutto facile per l'Inter

Sconfitta per la Roma di Mourinho al Dall'Ara. Il gol di Svanberg regala i tre punti al Bologna che si propietta sempre più in altro in classifica, a meno uno proprio dalla squadra giallorossa. È a quota 24 insieme a Fiorentina e Juventus, aspettando la Lazio che giocherà domani con l'Udinese. Successo anche per l'Inter di Simone Inzaghi: Gagliardini nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa hanno spianato la strada ai nerazzurri.