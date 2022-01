Serie A, la Roma passa di misura sul Cagliari: come cambia la classifica

Basta un gol su rigore del nuovo arrivato Sergio Oliveira alla Roma per battere il Cagliari. Allo Stadio Olimpico, gli uomini di Mourinho vincono di misura e rispondono a distanza. I giallorossi salgono a quota 35 in classifica agganciando la Lazio al sesto posto in classifica. Vittoria sofferta per Zaniolo e compagni che nel finale rischiano la beffa. La traversa e le manone di Rui Patricio salvano lo Special One. Aspettando Atalanta-Inter, per le romane la zona Champions dista 6 punti, ma la Dea ha due partite in meno.