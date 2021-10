Serie A, la Sampdoria batte lo Spezia e si rilancia: decide Candreva

La Sampdoria vince il derby ligure ai danni dello Spezia per 2-1 e si rilanciano in classifica. I blucerchiati sono partiti fortissimi e nella prima frazione hanno sbloccato il risultato grazie all'autorete di Gyasi. Il raddoppio è arrivato grazie ad Antonio Candreva. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a riaprire il match, ma hanno dimezzato lo svantaggio solo in pieno recupero con Verde. Grazie al successo Quagliarella e compagni salgono a quota 9, mentre i bianconeri restano fermi a 7.