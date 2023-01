Serie A | La Sampdoria può diventare un problema: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Sampdoria può diventare un vero problema per la FIGC e la Lega di Serie A. Il club genoano è al momento senza una società e senza un possibile acquirente: il fondo Merlynyl Partners, presieduto da Alessandro Barnaba, ha ritirato l'offerta. Ora che si fa? Per evitare che il campionato venga falsato (al momento non ci sono i soldi per stipendi e trasferte) si starebbero muovendo in prima persona i presidenti Gravina e Casini. La Lega, come riporta Sportitalia, potrebbe istituire un tesoretto per permettere ai blucerchiati di arrivare a fine stagione. Il club rischia la cancellazione. La soluzione più veloce è il ritorno di Ferrero: l'ex presidente sta cercando i soldi per ripianare i debiti, entro le prime due settimane di gennaio saprà se riuscirà nell'impresa o meno.