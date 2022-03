Serie A, la Top 11 degli stakanovisti: un biancoceleste presente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Sempre presenti, fedelissimi, stakanovista. Chiamateli come volete. Quali sono i giocatori che in Serie A hanno giocato più minuti di tutti? Tra i pali condividono il posto Rui Patricio, Vicario e Sirigu che non hanno mai saltato nemmeno un secondo in campo. La linea a quattro di difesa è composta da Di Lorenzo e Mario Rui del Napoli, Ferrari del Sassuolo e Nikolaou dello Spezia. A centrocampo, insieme a Candreva e Maxime Lopez, c'è Milinkovic, uomo insostituibile di Sarri che ha saltato solo 305 minuti. Davanti tridente formato da Joao Pedro, Gyasi e Abraham.

La formazione – Rui Patricio; Di Lorenzo, Ferrari, Nikolaou, Mario Rui; Candreva, Lopez, Milinkovic; Joao Pedro, Abraham, Gyasi.