Serie A, la Top 11 della 12ª giornata: c'è un giocatore della Lazio

La Serie A si ferma per la sosta delle Nazionali. L'ultima giornata di campionato ha visto trionfare la Lazio all'Olimpico che attualmente occupa la terza posizione in classifica. Buono il cammino dei biancocelesti finora che hanno sempre mostrato carattere e personalità in campo. Anche Lazzari, uno dei nuovi acquisti, sta finalmente trovando fiducia e Dazn lo ha inserito nella Top 11 della 12ª giornata. Formazione con Szczesny in porta, difesa a quattro composta da Gagliolo, Pisacane, De Vrij e Lazzari. A centrocampo sono stati scelti Kulusevski, Nainggolan e Barella e in attacco Caputo, Dybala e Belotti.