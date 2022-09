Serie A, la Top 11 europea di Ambrosini e Ferrara: due laziali presenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E se tutti i calciatori europei che giocano in Serie A si riunissero in un'unica squadra? È un simpatico esperimento svolto dalla redazione di Dazn e in particolare dagli ex calciatori, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. L'ex difensore del Napoli e l'ex centrocampista del Milan hanno formato questa Top 11 nella quale sono presenti ben due calciatori biancocelesti. Si tratta di Milinkovic, che chiude il centrocampo formato da Lobotka e Pellegrini, e Immobile, riferimento offensivo supportato da Leao e Kvaratskhelia. Di seguito l'undici completo.

TOP 11 EUROPEA SERIE A (4-3-3): Maignan; Di Lorenzo, Demiral, Tomori, Theo Hernandez; Milinkovic, Lobotka, Pellegrini; Leao, Immobile, Kvaratskhelia.