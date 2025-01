Serie A | Lazio - Fiorentina, dove vedere il match in tv e streaming

Dopo la soddisfacente vittoria ottenuta contro il Verona furi casa, i biancocelesti di mister Baroni si preparano ad affrontare la sfida casalinga contro la Fiorentina. Nel girone d'andata i toscani sono stati tra le pochissime squadre a interrompere il cammino trionfale della Lazio e anche per questo Rovella e compagni hanno voglia di rivalsa. Il match, in programma domenica alle 20,45, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e sarà possibile seguirlo in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.