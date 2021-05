Serie A, le 10 maglie più belle di sempre: quella biancoceleste ai piedi del podio - FOTO

Il noto portale spagnolo ESPN ha messo a punto una speciale classifica, prendendo in considerazione le maglie più belle indossate da club di Serie A. In vetta c'è quella che la Fiorentina scelse per la stagione 1999/00, seguita dalla casacca della Sampdoria che vestirono Vialli e Mancini. Il podio si chiude con la maglia dell'Inter, indossata, tra gli altri, da Ronaldo nel 1997/98. Ai piedi del podio c'è il completo biancoceleste della stagione precedente a quella del secondo scudetto. La maglia casalinga della Lazio, indossata da Vieri e Salas, è seguita rispettivamente da quelle di Parma, Milan e Juventus. Le casacche di Napoli, Brescia e Roma chiudono la speciale top 10. Di seguito, la classifica completa:

1) FIORENTINA, maglia di casa stagione 1999/00

2) SAMPDORIA, maglia di casa stagione 1990/91

3) INTER, terza maglia stagione 1997/98

4) LAZIO, maglia di casa stagione 1998/99

5) PARMA, maglia di casa stagione 1998/99

6) MILAN, maglia di casa stagione 1991/92

7) JUVENTUS, maglia di casa stagione 1997/98

8) NAPOLI, maglia di casa stagione 1997/98

9) BRESCIA, maglia di casa stagione 2002/03

10) ROMA, maglia di casa stagione 2000-01

Lazio, Luiz Felipe e Musacchio si godono Roma: pomeriggio di relax in centro - FOTO

Verso Sassuolo - Lazio, il club ricorda la prodezza di Milinkovic - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE