Verso Sassuolo - Lazio, il club ricorda la prodezza di Milinkovic - VIDEO

A poco più di quarantotto ore dalla sfida contro il Sassuolo, la Lazio ha condiviso sul proprio profilo Instagram la prodezza di Milinkovic contro i neroverdi. Era il 25 febbraio del 2018 e il 'Sergente' batteva Consigli con un colpo di testa, sfruttando al meglio l'assist magistrale di Felipe Anderson. Quella gara si concluse con la vittoria netta dei biancocelesti, che andarono ancora in gol con Sergej e poi con Immobile su calcio di rigore. I commenti sotto il post, tuttavia, sono tutti per il brasiliano ex Santos, rimasto nel cuore del tifo capitolino.

