Serie A, le partite di oggi: il Milan con il Sassuolo per ritrovarsi, big match al Maradona

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A è piena di insidie. Dopo i tre punti con il brivido presi dall'Inter, il pareggio tra Empoli e Torino e la vittoria dell'Atalanta, si continua oggi con un programma entusiasmante. Alle 12:30 il Milan affronterà il Sassuolo a San Siro. I rossoneri devono riprendersi da un periodo non facile e giocare contro la squadra con cui lo scorso anno hanno concretizzato il sogno scudetto può essere un segnale positivo. Alle 15 la Juventus cercherà di recuperare i punti persi per la penalizzazione affrontando il Monza, una delle squadre rivelazione del campionato. Alle 18 la Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico per non farsi sfuggire le due nerazzurre. Si chiude con il big match alle 20:45 tra Napoli e Roma.