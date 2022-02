Serie A, le partite di oggi: il Milan per il sorpasso, chiude il big match a Bergamo

La Serie A si infiamma. La 25^ giornata può essere un punto di svolta per le sorti del campionato in quasi tutte le parti della classifica. Dopo la vittoria della Lazio all'Olimpico, lo stop tra Napoli e Inter e i tre punti conquistati dal Venezia, oggi ci saranno altre 6 partite. Questa domenica si apre con il Lunch Match delle 12:30 tra Milan e Sampdoria a San Siro: i rossoneri potrebbero superare i cugini nerazzurri al primo posto. Alle 15:00 tre gare: Genoa - Salernitana, Empoli - Cagliari e Hellas Verona - Udinese. Alle 18:00 il Sassuolo ospita la Roma di Mourinho al Mapei Stadium. Chiude la giornata il big match alle 20:45 tra Atalanta e Juventus. In palio c'è il quarto posto.