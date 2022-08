Serie A, le partite di oggi: il Napoli a Firenze per il primo posto in solitaria

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzo turno di Serie A si chiude oggi. Quattro partite, due alle 18:30, due alle 20:45, per dare forma la classifica. Il Napoli ha la possibilità di essere l'unica squadra a punteggio pieno, mentre a Lecce potrebbe arrivare l'esordio in giallorosso di Samuel Umtiti. La domenica si apre nel tardo pomeriggio con Hellas Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria: Gasperini e i suoi devono recuperare terreno, mentre i gialloblu devono ingranare per non rimanere indietro; a Salerno sarà una sfida tesa, con entrambe le formazioni ferme a un punto che vogliono di più. In serata i partenopei saranno ospiti dei viola al Franchi. I salentini ospitano al Via del Mare l'Empoli di Zanetti.