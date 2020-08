Serie A, le partite in programma oggi: Genoa e Lecce si giocano la salvezza

Con le partite di oggi si conclude il campionato di Serie A. Un torneo particolare e difficoltoso, con gare ogni tre giorni e senza tifosi sugli spalti. La domenica calcistica partirà alle 18 con la sfida tra Spal e Fiorentina. Gara che non cambierà nulla a livello di classifica: gli emiliani sono ultimi, mentre i viola occupano il decimo posto e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Quattro le partite con fischio d'inizio fissato alle 20.45. Oltre a Bologna - Torino e Sassuolo - Udinese, sono in programma due gare fondamentali per la lotta salvezza. Si tratta di quelle che hanno come protagoniste il Lecce e il Genoa. I giallorossi dovranno vedersela con il Parma, mentre i 'Grifoni' con l'Hellas Verona. Le due compagini sono distanti un solo punto, con la squadra di Liverani attualmente al terzultimo posto in graduatoria. 35 i punti collezionati dai salentini, 36 quelli dei rossoblù. La sfida di oggi sarà decisiva.

