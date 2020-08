La Lazio applaude Inzaghi per il record di panchine: il post social - FOTO

LAZIO SOCIAL, INZAGHI - La serata di Napoli è stata speciale non solo per Immobile, ma anche per Inzaghi che con 203 panchine da allenatore della Lazio ha superato il record di Zoff ed è diventato il tecnico più longevo della storia biancoceleste. Un traguardo raggiunto in quattro, coltivato da quando è arrivato nel 2016. "Simone Inzaghi è adesso l'allenatore con più presenze nella storia della Lazio" scrive il club sui social, omaggiandolo.

