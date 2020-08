Napoli - Lazio, è la notte di Inzaghi: il record di presenze e l'ingresso nella storia

Fischio d'inizio dell'arbitro Calvarese, Inzaghi entra nella storia. Con la presenza sulla panchina della Lazio contro il Napoli, l'allenatore ha raggiunto quota 203, superando ufficialmente Dino Zoff nella classifica dei tecnici biancocelesti più presenti di sempre. Dopo aver applaudito i suoi ragazzi nel corso della stagione, complimentandosi per i loro traguardi, per l'ex attaccante è arrivato il momento di prendersi la scena. Al termine di una stagione esaltante per la propria squadra, la ciliegina sulla torta, per l'allenatore, arriva all'ultima giornata. Tra i mostri sacri della Lazio, sul gradino più alto c'è Simone Inzaghi.

