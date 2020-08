Lazio, esordio per la nuova terza maglia al San Paolo - FOTO

La settimana scorsa la Lazio ha presentato i kit Home & Third per la stagione 2020/21 firmati dalla Macron. All'Olimpico contro il Brescia ha esordito la prima maglia, rigorosamente celeste, in anteprima.

Questa sera, come spoilerato direttamente dalle Instagram Stories del club, i ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo con la nuova terza maglia. Il kit segue il concept della prima maglia ma con colori differenti: infatti la casacca è blu scura con i dettagli celesti. Ad Auronzo sarà svelato il completo che verrà utilizzato in Champions.