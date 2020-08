RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi: "Immobile e la Lazio faranno parlare di sé per tanto tempo"

Si chiude con una sconfitta la stagione della Lazio. La squadra di Inzaghi saluta il campionato al quarto posto, centrando l'obiettivo di inizio stagione. Al termine della partita con il Napoli, il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti:

Cosa è mancato dopo il lockdown?

"Il nostro è stato un campionato strepitoso, dopo la ripresa abbiamo pagato l'assenza di qualche calciatore. Radu, Lulic e Leiva sono tanta roba e non ho avuto le rotazioni per sostituirli a dovere. Abbiamo vinto tre delle ultime quattro, perdendo a Napoli contro una squadra fortissima"

È stata una gara nervosa?

"Non credo, c'era comunque qualcosa in palio perchè volevamo piazzarci il più alto possibile. È giusto che il campionato venga sempre onorato, è stata una gara vera. Anche il match tra Atalanta e Inter mi hanno detto che sia stato molto bello, è giusto che sia così".

Come si ricomincia il prossimo anno?

"Con la solita voglia di fare ancora bene. Sappiamo che Napoli, Roma e Milan si presenteranno nel migliore dei modi anche se ci sono arrivate dietro, che ci saranno sempre Juve, Inter ed Atalanta. Con grande orgoglio affronterò mio fratello in Serie A: è il palcoscenico che meritano lui e il suo Benevento".

Un commento su Immobile?

"Oltre ai record di squadra siamo felici per questo grande traguardo raggiunto da Immobile che lo ha meritato, per il suo lavoro e per l’amore che ha per la Lazio. Immobile e questo club faranno parlare di sé ancora per tanto tempo".