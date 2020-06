Serie A, le probabili formazioni delle quattro partite di oggi

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A - Quattro match di Serie A in programma per martedì 26 giugno. Si gioca in ottica salvezza e per un posto in Europa League. Si parte alle 19:30 con Spal-Cagliari ed Hellas Verona-Napoli con gli azzurri che dovranno dimostrare quanto di buono fatto in Coppa Italia. Chiudono il programma di oggi, alle 21:45, Genoa-Parma e Torino-Udinese, con i granata costretti a fare punti per uscire dalle zone calde della classifica. Ecco le probabili formazioni per le partite di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI HELLAS VERONA-NAPOLI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. All. Juric

Napoli (4-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-CAGLIARI

Spal (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Ionita, Rog; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-UDINESE

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer; Edera, Zaza, Belotti. All. Longo

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost Ekong, Samir; Stryger Larsen, Wallace, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-PARMA

Genoa (3-5-2): Perin; Soumaoro, Romero, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic, Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa