Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Inter: Lazio diretta interessata

Uno dei big match dell’ultima giornata di Serie A è quello fra Atalanta-Inter. Al Gewiss Stadium ore 20:45, va in scena la sfida decisiva per la zona Champions League. In caso di pareggio tra le due compagini, la Lazio potrebbe approfittarne e proiettarsi al secondo posto in classifica in caso di vittoria con il Napoli. Queste le possibili scelte di Gasperini e Conte:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

