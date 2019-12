Serie A, le riprese degli allenamenti dopo le feste: Lazio per ultima

Soltanto pochi giorni di riposo, poi chi prima, chi dopo, tutte le formazioni di Serie A torneranno nei rispettivi centri sportivi per riprendere gli allenamenti. E lo faranno tutti prima della fine del 2019. Ad aprire sarà il Brescia, il prossimo avversario della Lazio in campionato, che il 27 si ritroverà in campo così come Lecce e Sampdoria. Seguono via via tutte le altre fino ad arrivare ai biancocelesti, che saranno gli ultimi a ricominciare il 30 dicembre, quando i cancelli di Formello si apriranno anche ai tifosi, per festeggiare la conquista della Supercoppa.



Brescia - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Lecce - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Sampdoria - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Hellas Verona - Ripresa allenamenti: 28 dicembre

SPAL - Ripresa allenamenti: 28 dicembre

Inter - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Cagliari - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Fiorentina - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Genoa - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Sassuolo - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Torino - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Napoli - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Juventus - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Parma - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Udinese - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Roma - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Atalanta - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Bologna - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Milan - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Lazio - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

