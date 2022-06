Serie A, lite furibonda tra Casini e De Siervo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi l'Assemblea di Lega di Serie A che ha portato a un duro scontro tra il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Come riportato da Repubblica infatti pare che tra i due ci sia stata una lite furibonda e al centro del diverbio ci sarebbero i diritti tv per l'area Mena, medio oriente e nord Africa. Secondo quanto riportato Casini propende per il Qatar mentre De Siervo per gli Emirati Arabi. La discussione si sarebbe accesa tra i due e il discorso sarebbe po finito anche sulla questione relativa all'indice di liquidità.