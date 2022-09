Serie A, Luis, Ciro e Pedro: un nuovo video per celebrare il trio delle meraviglie

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Questi 3 ragazzi" è la didascalia che accompagna il video da poco pubblicato sui profili social della Serie A. Tre parole, nient'altro, perché trovare un aggettivo adatto per descriverli è davvero complicato, se non impossibile. Il breve filmato mostra l'azione perfetta del quarto gol siglato da Pedro contro la Cremonese: solita magia di Luis Alberto, passaggio di Immobile per il numero 9 e palla in rete. Ma che sintonia hanno questi tre?