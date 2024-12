Serie A, media spettatori: Inter in vetta, Juve top per riempimento e la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato è entrato ormai da un po’ nel vivo e dunque, considerando il momento a cui è giunto il torneo è possibile fare una stima dei club che hanno la media spettatori più alta nella stagione in corso. La Serie A, complessivamente, sta mantenendo una media piuttosto alta con circa 31.085 spettatori per ogni gara e un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,2%, cresciuto notevolmente rispetto alla scorso campionato. Non succedeva dall’annata 1992/93.

Calcio e Finanza ha stilato una classifica e arrivati a Natale il primato per la media spettatori se lo aggiudica l’Inter che, nelle gare casalinghe, ha fatto registrare una media di 72.301 spettatori a gara. I nerazzurri sono seguiti dagli eterni rivali, c’è infatti il Milan che insegue a quota 71.518. Il podio lo chiude la Roma che all’Olimpico ha avuto oltre 61mila spettatori. Nella top 5 rientrano Napoli e Lazio con, rispettivamente, 49mila e quasi 44mila spettatori medi.

La media spettatori dipende in parte anche dalla capienza degli stadi e per questo, in termini di riempimento al primo posto c’è la Juventus con una percentuale pari quasi al 98%. Completano il podio: l’Atalanta, a quota 97,11%, Como con una percentuale del 97,05%, l’Inter con il 95,48% e il Genoa con il 94,99%.

