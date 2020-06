Serie A, mercoledì incontro Spadafora - Sky: si parlerà di partite in chiaro

Mercoledì prossimo sarà una giornata importante per la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A. Come riporta corrieredellosport.it è stato fissato un incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky. Si parlerà della possibilità di trasmettere le partite in chiaro nelle rsa, tematica cara al ministro ma di non semplice attuazione. Inoltre Spadafora vorrebbe o qualche gara in chiaro per tutti, nei primi turni, o la Diretta Gol per le finestre con più gare in contemporanea.

