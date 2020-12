Serie A, Messias trascina il Crotone: doppietta e Parma ko

Torna la Serie A, la prima partita in programma è Crotone - Parma. La squadra di casa lotta per abbandonare la zona retrocessione e scende in campo con il piglio giusto. Al 25' minuto Messias trova il gol del vantaggio: assist di Reca, tiro preciso all'angolino basso. Sempre nel primo tempo arriva il raddoppio, e ancora una volta dai piedi di uno scatenato Messias: il giocatore del Crotone vede Sepe fuori dai pali e con un pallonetto splendido insacca la palla in rete. Nel secondo tempo prova a rialzare la testa il Parma, Kucka al 57' riesce ad accorciare le distanze con un colpo di testa. Non riescono però a rimettersi completamente in carregiata i ducali, il match termina 2 a 1 per il Crotone.