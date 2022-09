Serie A, nessuna sospensione per Sozza: ecco dove sarà impiegato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nessuno stop per Simone Sozza, dopo le sviste del match tra Lazio e Napoli. L'arbitro della sezione di Seregno sarà impiegato come quarto uomo nella partita tra Juventus e Salernitana, che andrà in scena domenica 11 settembre alle 20.45. Una decisione che, per certi versi, lascia stupiti data l'incisività delle sue, errate, decisioni nel match di sabato scorso, vinto dai partenopei per 1-2. Un rigore negato e una cattiva gestione del calcio d'angolo, da cui scaturisce il pareggio del Napoli, sono i principali episodi incriminati e lamentati dall'ambiente biancoceleste: espressi anche in un comunicato della società. Nonostante ciò, però, l'AIA ha ritenuto sufficiente la prova di Sozza, tanto da assegnargli il ruolo sopracitato nella prossima giornata di campionato. Sarà regolarmente impiegato anche Michael Fabbri, responsabile al Var di Lazio-Napoli, il quale ricoprirà il ruolo di direttore di gara in Sampdoria-Milan.