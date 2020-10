Serie A, novità nei piazzamenti: il sesto posto vale la Conference League

Niente più preliminari di Europa League per la sesta in classifica della Serie A. E' quello che prevede il nuovo regolamento per la stagione 2020/2021, che introduce un cambiamento per quanto riguarda i piazzamenti: il sesto club classificato si qualificherà alla Conference League, competizione europea che prenderà vita a partire dall'anno prossimo. Mentre quindi le prime quattro andranno regolarmente in Champions League, a giocare la prossima Europa League saranno invece la quinta in classifica e la vincitrice della Coppa Italia. Qualora quest'ultima dovesse essere una delle prime sei, automaticamente scalerebbe tutto: sesta in Europa League e settima in Conference League. Una nuova competizione per variare ancora di più il panorama europeo.

