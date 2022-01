Serie A, nuove norme non riguardano i giocatori: si torna al decreto Natale

Tra le nuove norme introdotte ieri dal Governo per contrastare l'avanzata della variante Omicron non c'è l'obbligo vaccinale per i giocatori professionisti. Era annunciato un intervento in tal senso, ma la misura è stata limitata agli over 50 e quindi non riguarderà i calciatori. In attesa dei chiarimenti del Dipartimento per lo sport, resta valido il decreto Natale che introduceva l'obbligo di green pass rafforzato (vaccinazione o negativizzazzione entro i 6 mesi) per palestre, piscine, sport di squadra e di contatto, al chiuso e all'aperto. Dopo il caso Djokovic - Australian Open sull'esenzione medica ci saranno sicuramente altre discussioni in merito.