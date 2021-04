Serie A, oggi i recuperi di due partite: Gattuso sfida Pirlo

In attesa di conoscere la data ufficiale di Lazio-Torino, partita che andrà recuperata, oggi andranno in scena due recuperi delle gare di Serie A. Alle 18.45 infatti Juventus e Napoli scenderanno in campo all'Allianz Stadium nella gara inizialmente in programma per la terza giornata del campionato. Pirlo contro Gattuso, una sfida da seguire che interessa anche la Lazio in ottica Champions League. Alla stessa ora a San Siro Inter e Sassuolo recupereranno la 28esima giornata.