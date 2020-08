Serie A, oggi il Consiglio Federale: si decide la data d'inizio del campionato

Alle 12 in via Allegri, a Roma, si deciderà il futuro del calcio italiano. Nella sede della FIGC andrà in scena il Consiglio Federale durante il quale verrà deliberato, tra le altre cose, quando far iniziare i campionati in Italia.

LE POSSIBILI OPZIONI - Per quanto riguarda la Serie A, le date possibili sono due: il 19 o il 26 settembre. Per quanto riguarda la prima opzione, si tratta della data avanzata ed ufficializzata dalla Lega, mentre per la seconda si tratta di una proposta di alcuni club (in primis Atalanta ed Inter) che vorrebbero più tempo per preparare la stagione che verrà avendo concluso la precedente da poco. Nel pomeriggio avremo una risposta, ma sicuramente manca veramente poco ormai per rivedere il pallone rotolare tra i campi di Serie A.