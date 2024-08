Serie A, Orsato si è dimesso dalla CAN: il piano della Figc

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Orsato, dopo giorni di tentennamenti e riflessioni, si è dimesso dalla CAN. L'ex arbitro internazionale ha mandato una lettera con cui ha annunciato il ritiro, le sue dimissioni sono state accettate. L'incognita ora è il suo futuro e in molti, inclusa la Figc, spingono affinché entri come vice nella commissione guidata da Rocchi. La lettera d'addio è arrivata a tre giorni dal raduno della CAN a Cascia e dopo quello di Valeri.

