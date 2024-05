Serie A, otto italiane nelle coppe europee: ma possono diventare nove...

Serie A forza otto, come le italiane sicure di un posto nelle coppe europee la prossima stagione. Ma potrebbero diventare ben presto nove. Se la Fiorentina, infatti, dovesse vincere la Conference accederebbe direttamente all'Europa League liberando un posto per il Torino nella terza competizione per importanza. Le prime cinque dirette in Champions, Lazio e Roma in Europa League e Viola in Conference. Questo lo scenario momentaneo che potrebbe cambiare dopo la finale di Atene tra la squadra di Italiano e l'Olympiakos in programma il 29 maggio. I granata sognano. Fuori dalle coppe invece il Napoli a quattordici anni di distanza dall'ultima volta.