Serie A, parte male il Milan: trionfa l'Udinese alla Dacia Arena

Negativo l'esordio del Milan in campionato. I rossoneri si sono infranti sul muro dell'Udinese, al termine della partita giocata alla Dacia Arena. Il primo tempo della gara, terminato sul punteggio di 0 a 0, non ha regalato molte emozioni. Il primo tiro nello specchio della porta è arrivato solamente al minuto 49' con Mandragora. Si alzano i ritmi nella ripresa, soprattutto quelli dei padroni di casa: infatti i bianconeri riescono a passare in vantaggio con un cambio azzeccato. Al minuto 71' Tudor mette dentro De Paul, che confeziona subito un assist dalla bandierina: Becao insacca il pallone di testa. Al minuto 82' Pasqua è chiamato dal VAR per esaminare un presunto tocco di mano da parte di Samir nell'area dell'Udinese, ma il penalty non viene assegnato. Il tempo scorre fino al 96', ma i rossoneri non riescono a pareggiare il match. Giampaolo, alla sua prima gara sulla panchina del Milan, rimedia una sconfitta. Parte subito bene invece l'Udinese di Tudor.